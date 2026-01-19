Іспанія

Іспанець не хотів спілкуватися з журналістами.

Головний тренер бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері був вкрай роздратованим під час післяматчевої прес-конференції після поразки від Евертона (0:1) в рамках 22-го туру АПЛ.

«Ми не входимо до числа претендентів на місце у першій п'ятірці. Ми, як і раніше, не серед них. Є інші команди, потенціал яких вищий за наш», – сказав Емері.

Як повідомляє Sky Sports, іспанський фахівець давав відповіді завдовжки одне слово, а часом і зовсім мовчав після питань від журналістів.