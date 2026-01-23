Англія

24-річний півзахисник продовжив угоду з клубом до літа 2030 року.

Центральний півзахисник Евертона Джеймс Гарнер пов’язав своє майбутнє з ліверпульським клубом, підписавши новий довгостроковий контракт. Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Нова угода 24-річного англійця розрахована на чотири з половиною роки — до кінця червня 2030 року.

Гарнер приєднався до Евертона влітку 2022 року, перейшовши з Манчестер Юнайтед за 10,4 млн євро, і з того часу став важливою фігурою в команді.

Під керівництвом Девіда Моєса хавбек закріпився в основному складі, здебільшого виступаючи в центрі поля, але також закриваючи кілька інших позицій за потреби тренерського штабу. У сезоні-2025/26 Гарнер розпочав у стартовому складі кожен матч у всіх турнірах.

Крім того, він є одним із найефективніших гравців Прем’єр-ліги за статистичними показниками. На його рахунку 64 відбори, 32 перехоплення та 27 ключових передач — загалом 123 результативні дії, що є найкращим показником у чемпіонаті на цей момент.