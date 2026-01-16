Англія

"Іриски" знайшли підсилення складу в Туреччині.

Нападник стамбульського Фенербахче Юссеф Ен-Несірі цієї зими може перебратися в Англію.

За інформацією Флоріана Плеттенберга, в послугах марокканського форварда зацікавлений Евертон.

Зазначається, що турецький клуб не проти продажу Ен-Несірі. Фенербахче готовий, як до продажу, так й до оренди свого гравця.

Цього сезону Юссеф Ен-Несірі відіграв за Фенербахче 25 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.