Ліга чемпіонів

Головний тренер проаналізував провал команди у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Ювентус Лучано Спаллетті прокоментував розгромну поразку від Галатасарай з рахунком 2:5 у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів.

Туринці провалили поєдинок, пропустивши п’ять м’ячів, а також залишилися в меншості після вилучення одного з гравців:

"Ми не дуже добре зіграли цього вечора. Ми не змогли впоратися з матчем, не показали свою якість. У результаті ми зробили крок назад. Я не пам’ятаю такого в історії Ювентуса — не пам’ятаю, коли ми пропускали п’ять голів. Я навіть не хочу займатися цим питанням", — заявив Спаллетті.

Тренер наголосив, що ключовою проблемою стали індивідуальні помилки:

"У таких матчах, якщо ми припускаємося подібних помилок, усе стає складним. Ми зробили їх забагато. Те, що залишилися вдесятьох після червоної картки, також ускладнило ситуацію".

Наставник також зазначив, що команді необхідно терміново провести роботу над помилками:

"Під змінами я маю на увазі, що ми не повинні повторювати ті самі помилки. Ми пропускали і в попередніх матчах. Нам потрібно оцінити ці проблеми. Суперники знаходять способи створювати нам труднощі, тому ми маємо внести корективи. Потрібно допускати менше ситуацій біля наших воріт»"

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Турині. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.