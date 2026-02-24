Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю другого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 24 лютого та розпочнеться о 22:00.

Перший матч у Азербайджані подарував справжню єврокубкову феєрію, але за участью лише однієї команди. "Сороки" нещадно розібралися з Карабахом, відправивши у ворота господарів поля шість м'ячів, а у відповідь отримали лише один, що означає, що друга гра достроково перетворилася на формальність.

НЬЮКАСЛ — КАРАБАХ

ВІВТОРОК, 24 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 6:1

Колишній гравець Евертона та Ліверпуля Ентоні Гордон, практично самотужки вивів Ньюкасл в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, побивши багато рекордів в Азербайджані, забивши чотири чудові голи, оформивши покер і фактично вирішивши результат протистояння в раунді плей-оф.

Безумовно, його партнери по команді теж зробили свій внесок у розгромну перемогу, і історія, як і слід було очікувати, на боці Ньюкасла: із 91 попередніх випадків, коли команда вигравала перший матч плей-оф Кубка європейських чемпіонів з різницею у п'ять і більше голів, вона виходила наступного раунду 91 раз. Як бачимо, це практично гарантія, або передумова найгучнішого провалу в історії єврокубків.

Таким чином, підопічні Едді Гау вже фактично можуть розпочати підготовку до матчу 1/8 фіналу проти Челсі чи Барселони, але позитивний настрій "сорок" трохи похитнувся в суботу, коли Ньюкасл поступився Манчестер Сіті (1:2) на Етіхаді.

В останні тижні Сент-Джеймс Парк також втратив свій статус неприступної фортеці: "сороки" програли три з останніх чотирьох матчів перед своїми вболівальниками у всіх турнірах, а також пропустили два і більше голів у п'яти останніх шести домашніх матчах, що говорить про вразливість підопічних Гау.

Азербайджанські новачки Ліги чемпіонів, безсумнівно, вже показали гідний результат у головному єврокубку, і зараз перед ними залишилося практично нездійсненне завдання, проте потрібно закінчити єврокубкову кампанію з високо піднятою головою.

Підопічні Курбана Курбанова повинні назавжди запам'ятати свою перемогу над Бенфікою та нічию з Челсі, але у них просто вичерпався європейський дух, і їхні вразливі місця в обороні були безжально виявлені "сороками" у першій грі.

Дійсно, Карабах пропускав шість голів у двох поспіль матчах Ліги чемпіонів, після того, як зазнав розгрому від Ліверпуля, а також пропускав по кілька голів у кожній із шести ігор основного етапу турніру. Карабах також не зміг обіграти жоден англійський клуб у жодному єврокубку — програвши дев'ять і зігравши внічию один раз у десяти таких матчах, а також п'ять разів програв у всіх таких виїзних іграх із загальним рахунком 1:19.

Також додамо, що внутрішній матч Карабаха проти Нефтчі у чемпіонаті був відкладений, щоб дати команді Курбанова якнайбільше часу на підготовку до поїздки до Англії, але гості, напевно, вже всі усвідомили ситуацію та подумки вже переключилися на боротьбу за титул азербайджанської Прем'єр-ліги, в якій вони відстають від лідера на чотири очки.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НЬЮКАСЛ: Рамсдейл — Тріпп'єр, Берн, А. Мерфі, Голл — Віллок, Тоналі, Жоелінтон — Дж Мерфі, Барнс, Осула.

КАРАБАХ: Кохальскі — Сілва, Болт, Гусейнов, Медіна, Джафаркулієв — Янкович, Бікальйо — Монт'єль, Дуран, Зубір.

Не зіграють: Майлі, Лівраменто, Шер, Гімараес, Вісса, Тіав, Ботман (?) — Мустафазаде (?).

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА