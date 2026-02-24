ВІВТОРОК, 24 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС ЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:3

Інтер провалив перший матч на штучному полі Аспмюра, не впоравшись із пресингом і швидкими переходами суперника. Хоча Франческо Піо Еспозіто швидко відповів на стартовий гол норвежців, після перерви команда Крістіана Ківу розсипалася під ударами Єнса Петтерa Гауге та Каспера Гега. Для молодого наставника, який вигравав із клубом требл у 2010 році як гравець, це серйозний виклик — особливо з огляду на ротацію в першій зустрічі.

Втім, у Серії А міланці демонструють чемпіонський хід: сім перемог поспіль і впевнене лідерство з відривом у десять очок. Нещодавні 2:0 над Лечче додали впевненості, а повернення до строю Ніколо Барелли та Хакана Чалханоглу посилює центр поля. Щоправда, травма Лаутаро Мартінеса — відчутний удар: 25 голів аргентинця в Лізі чемпіонів замінити непросто. Тепер ставка — на Маркуса Тюрама та Еспозіто.

Буде/Глімт уже переписав історію. Дебютант плей-оф Ліги чемпіонів не лише вибрався з непростої турнірної ситуації в основному етапі, а й здобув три перемоги поспіль у турнірі — вперше для норвезького клубу. Команда К’єтіла Кнутсена, яка нещодавно втратила титул чемпіона країни, проводить зиму без внутрішніх матчів, тож підходить до гри свіжою та фізично готовою.

Перемога 3:1 над Інтером стала черговим гучним єврокубковим тріумфом скандинавів — після успіхів над Манчестер Сіті та Атлетіко в основному етапі. Гег забиває у чотирьох матчах поспіль, а Гауге, який свого часу грав у Мілані, повертається на Джузеппе Меацца у статусі одного з лідерів атаки. До того ж Буде/Глімт виграв шість із останніх восьми двоматчевих протистоянь у Європі — і явно не збирається відступати.

Інтер традиційно потужно грає вдома й у трьох останніх матчах на Джузеппе Меацца забив 11 голів. Але відіграти два м’ячі в плей-оф Ліги чемпіонів, ще й проти головної сенсації сезону — завдання з категорії надскладних: з 11 команд, які програли перший матч у гостях із різницею у два голи, жодна не зуміла пройти далі за останні роки. Очікуємо агресивний старт господарів, високий темп і нервову розв’язку — можливо, навіть із додатковим часом.