ВІВТОРОК, 24 ЛЮТОГО 2026, 19:45 ▪️ МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:3

Для команди Дієго Сімеоне цей сезон Ліги чемпіонів поки що складається дуже хвилеподібно. На стадії лігового етапу мадридці набрали 13 очок у восьми матчах, демонструючи яскраву атаку (17 забитих м’ячів), але й дозволяючи суперникам надто багато — 15 пропущених. Перша гра проти Брюгге стала квінтесенцією їхньої кампанії: потужно попереду, але нестабільно позаду, що доволі контрастує з міфом про "типовий сухий" Атлетіко.

Втім, у Мадриді Атлетіко традиційно інший. Три перемоги у чотирьох домашніх матчах ЛЧ цього сезону — серйозний аргумент на користь господарів. Попри те, що в останніх п’яти поєдинках у всіх турнірах у них лише дві перемоги, недавні 4:2 проти Еспаньйола показали — атакувальний потенціал у Серлота та Альвареса достатній, щоб вирішувати долю протистояння. Щоправда, статистика очних зустрічей насторожує: Атлетіко не перемагає Брюгге в Лізі чемпіонів уже чотири матчі поспіль.

Брюгге підходить до гри з відчуттям, що шанс продовжити свій шлях у найпрестижнішому єврокубку досить реальний. У першій зустрічі бельгійці двічі відігравалися і продемонстрували характер, який може стати ключовим у матчах на виліт. Загалом у нинішній єврокампанії вони здобули 10 очок, забили 15 м’ячів, але й пропустили 17 — баланс, який свідчить про відкритий, ризикований стиль.

Команда Івана Леко останнім часом набрала обертів — три перемоги в п’яти останніх матчах у всіх турнірах. Водночас виїзна статистика в Європі викликає запитання: лише одна перемога у чотирьох матчах. Без дискваліфікованого Оньєдіки центр поля може втратити в жорсткості, зате Ванакен і Цоліс здатні створити проблеми будь-якій обороні — особливо якщо гра знову піде на зустрічних курсах.

Очікується напружене, емоційне протистояння з високою інтенсивністю та великою кількістю моментів. Нічия 3:3 у першому матчі показала, що обидві команди не схильні закриватися. Втім, досвід Сімеоне в єврокубкових дуелях і сила Метрополітано можуть стати вирішальними факторами. Якщо Атлетіко зіграє більш зібрано в обороні, саме господарі мають трохи більше шансів на прохід далі — хоча все може вирішитися в додатковий час.