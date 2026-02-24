Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю другого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 24 лютого та розпочнеться о 22:00.

Перший матч у Греції подарував доволі несподівану впевнену перемогу леверкузеньского Баєра з рахунком 2:0. Олімпіакос мав шанси, щоб забити, але не вдалося. Чи вийде у греків у другому матчі, чи німецька команда спокійно доведе справу до кінця — подивимося.

БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН — ОЛІМПІАКОС

ВІВТОРОК, 24 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ БАЙАРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0

Команда Каспера Юльманна впевнена у своїх силах і розраховує на вихід до 1/8 фіналу після перемоги на виїзді, але їй слід побоюватися знайомого суперника, який відчайдушно намагається переламати хід гри.

Загалом, зараз Баєр перебуває у гарній формі, вигравши шість із восьми останніх матчів у всіх турнірах, хоча у суботу "аптекарі" поступилися Уніону (0:1), не зумівши відповісти на гол берлінців у першому таймі. Ця поразка залишила команду на шостому місці в Бундеслізі і залишається незрозуміло, чи зможе клуб кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Вболівальники левекузенців сподіваються побачити, як їхня команда хоча б повторить свій результат сезону-2024/25, коли Баєр дійшов до 1/8 фіналу, де зазнав нищівної поразки від Баварії. З урахуванням цієї мети вболівальників має надихнути той факт, що Баєр здобув чотири перемоги поспіль на своєму полі до цієї зустрічі, не кажучи вже про те, що "чорно-білі" зберегли свої ворота у недоторканності в кожній з цих ігор.

Тим часом Олімпіакос під керівництвом Хосе Луїса Менділібара невдало розпочав єврокубок, програвши два з трьох перших матчів Ліги чемпіонів, але в останній момент вийшов у плей-оф, завершивши основний етап трьома перемогами поспіль.

Примітно, що до цієї серії увійшла перемога над тим же Баєром (2:0) у січні, результат, який, безсумнівно, вселяє у "трилос" надію на те, що вони зможуть оформити камбек на БайАрена.

Проте справедливо буде сказати, що грецька команда зменшила оберти останнім часом, враховуючи, що вона підходить до матчу-відповіді всього з однією перемогою в останніх чотирьох іграх у всіх турнірах. Також підопічні Менділібара не змогли забити жодного гола у трьох із цих матчів, двічі програвши і один раз зігравши внічию, хоча в суботу їм вдалося обіграти Панетолікос (2:0).

Вболівальники сподіваються, що Олімпіакос зможе використати свою перемогу на вихідних у якості трампліну для успіху в єврокубках, і з огляду на те, що греки не програвали на виїзді з моменту поразки від Барселони наприкінці жовтня — серія з десяти ігор, що включає сім перемог, може додатково мотивувати гостей на бажаний результат.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тапсоба — Васкес, Паласіос, Гарсія, Грімальдо — Маза, Поку — Шик.

ОЛІМПІАКОС: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Б'янкон, Ортега — Ессе, Музакітіс — Мартінш, Таремі, Поденсе — Ель-Каабі.

Не зіграють: Телла, Бен Сегір, Баде (?) — Пірола (?).

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

