Головний тренер мадридського Реала відзначив лідерські якості уругвайця та висловив побажання щодо його результативності.
Getty Images
26 лютого 2026, 12:59
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував гру півзахисника Федеріко Вальверде. Дві результативні передачі уругвайця допомогли "вершковим" здолати Бенфіку (2:1) та вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Феде демонструє свій рівень із першого дня мого перебування тут. Він наш лідер, провідник ідей тренера на полі.
Вальверде — один із тих, хто завжди хоче грати, навіть якщо відчуває дискомфорт, він ніколи не зупиняється. Я пишаюся ним. Мені б хотілося, щоб при мені він забивав так само часто, як при Анчелотті", — сказав Арбелоа.
На рахунку хавбека два забиті м'ячі та 12 асистів у 36 матчах за Реал у поточному сезоні.