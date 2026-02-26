Ліга чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала відзначив лідерські якості уругвайця та висловив побажання щодо його результативності.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував гру півзахисника Федеріко Вальверде. Дві результативні передачі уругвайця допомогли "вершковим" здолати Бенфіку (2:1) та вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Феде демонструє свій рівень із першого дня мого перебування тут. Він наш лідер, провідник ідей тренера на полі.

Вальверде — один із тих, хто завжди хоче грати, навіть якщо відчуває дискомфорт, він ніколи не зупиняється. Я пишаюся ним. Мені б хотілося, щоб при мені він забивав так само часто, як при Анчелотті", — сказав Арбелоа.

На рахунку хавбека два забиті м'ячі та 12 асистів у 36 матчах за Реал у поточному сезоні.