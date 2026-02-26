Ліга чемпіонів

"Зебри" були близькі до дива.

Директор туринського Ювентуса Джорджіо Кʼєлліні висловився після матчу-відповіді з Галатасараєм (3:2, за сумою двох матчів 5:7) в рамках плей-офф Ліги чемпіонів.

«Лучано тут немає, бо вважаю за правильне те, що тут знаходиться директор. Ми виснажені та розчаровані результатом. Але в той же час дуже пишаємось тим, як зіграли.

Ми повинні відчути, що це відправна точка для того, щоб напередодні останніх тижнів сезону знову знайти ту іскру, якої нам так не вистачало.

Якщо ми подивимося на період роботи Спаллетті, то побачимо, що з моменту його приходу ми припустилися помилок у одному-двох матчах.

Нам не дуже щастило у плані деяких епізодів, але ми маємо продовжувати рухатися вперед», – сказав К'єлліні.