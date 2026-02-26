Ліга чемпіонів

Захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд відзначив здатність бразильця самотужки вирішувати долю матчів.

Правий захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд поділився думкою про гру свого одноклубника Вінісіуса Жуніора. Обидва футболісти вийшли у стартовому складі "вершкових" у поєдинку-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки, який завершився перемогою мадридців з рахунком 2:1.

Бразилець записав до свого активу переможний гол на 80-й хвилині зустрічі.

"Віні знає, наскільки він хорош, і йому подобається демонструвати це на полі. Ми намагаємося якомога частіше доставляти до нього м'яч, щоб він робив те, що виходить у нього найкраще. Якщо він продовжуватиме так грати, у нас буде набагато більше шансів на успіх.

Він здатний самотужки перевертати матчі та приносити результат", — наводить Madrid Xtra слова Трента.

Реал обіграв Бенфіку із загальним рахунком 3:1 за сумою двох матчів і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.