Захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд відзначив здатність бразильця самотужки вирішувати долю матчів.
Вінісіус та Трент, Getty Images
26 лютого 2026, 13:15
Правий захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд поділився думкою про гру свого одноклубника Вінісіуса Жуніора. Обидва футболісти вийшли у стартовому складі "вершкових" у поєдинку-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки, який завершився перемогою мадридців з рахунком 2:1.
Бразилець записав до свого активу переможний гол на 80-й хвилині зустрічі.
"Віні знає, наскільки він хорош, і йому подобається демонструвати це на полі. Ми намагаємося якомога частіше доставляти до нього м'яч, щоб він робив те, що виходить у нього найкраще. Якщо він продовжуватиме так грати, у нас буде набагато більше шансів на успіх.
Він здатний самотужки перевертати матчі та приносити результат", — наводить Madrid Xtra слова Трента.
Реал обіграв Бенфіку із загальним рахунком 3:1 за сумою двох матчів і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.