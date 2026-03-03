Італія

Захисник лондонського Арсенала зізнався, що відчуває незавершеність у стосунках із рідним клубом.

Вихованець Роми Ріккардо Калафіорі висловився про своє минуле та майбутнє.

"Рано чи пізно я хотів би повернутися в Рому. Не можу планувати свою кар’єру наперед, але дуже цього прагну. Це наче щось незавершене", — зазначив футболіст.

Нині 23-річний італієць виступає за Арсенал, куди перейшов у 2024 році з Болоньї за 43,7 мільйона євро. Гравець також пригадав, що починав шлях у футболі на позиції нападника.

"У молодіжних командах нас було 20 осіб, і 17 грали в атаці. Комусь доводилося відходити назад. Оскільки я був фізично розвиненим, вибір припав на мене. Це сталося майже випадково, але змінило все", — пожартував захисник.

У поточному сезоні АПЛ Калафіорі провів 20 матчів, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал повторив рекорд АПЛ за голами з кутових.