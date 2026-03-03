Інше

Відомий нападник, який раніше грав за Вест Гем, підписав контракт на правах вільного агента.

Ямайський форвард Майкл Антоніо офіційно став гравцем Аль-Сайлії. Про трансфер повідомила пресслужба катарського клубу.

Умови та терміни дії контракту не розголошуються. 35-річний нападник приєднався до Аль-Саїлії на правах вільного агента. Антоніо перебував у цьому статусі з липня минулого року після завершення контракту з Вест Гемом. У серпні минулого року він навіть працював телевізійним експертом на каналі TNT Sports, що багато хто розцінив як завершення його спортивної кар’єри.

Кар’єра Антоніо у Вест Гемі тривала з 2015 року. Раніше він виступав за Редінг, Саутгемптон та Ноттінгем Форест. Також форвард провів 24 матчі та забив 5 голів за збірну Ямайки у період з 2021 по 2025 рік.

Його прихід до Аль-Саїлії стане важливою підсиленням для команди у чемпіонаті Катару, а сам Антоніо отримує шанс продовжити професійну кар’єру після року без регулярних виступів.