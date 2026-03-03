Італія

Після чотирьох місяців відновлення бельгійський півзахисник знову працює з основною командою.

Кевін Де Брюйне після тривалого відновлення повернувся до тренувань з першою командою італійського Наполі. Вчора, 2 березня відбулося перше тренування бельгійця з товаришами по команді після травми підколінного сухожилля, отриманої ще 25 жовтня 2025 року під час виконання пенальті у ворота Інтер.

Травма виявилася серйозною – знадобилася операція, і Де Брюйне провів більшість часу відновлення у Бельгії. Минулого тижня він повернувся до Італії разом із родиною, а сьогодні після 128 днів перерви нарешті став на поле разом із командою.

34-річний футболіст поділився радісними моментами у соцмережах, показавши посмішку під час тренування, що викликало хвилю захоплення серед фанатів Наполі. До травми Кевін у 11 матчах сезону забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Є ймовірність, що Де Брюйне буде включений до заявки на матч Серії А проти Торіно, який відбудеться цієї п’ятниці.