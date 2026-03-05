Англія

Керманич Брайтона прокоментував поразку від Арсеналу.

Брайтон напередодні поступився лондонському Арсеналу в домашньому поєдинку двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Брайтон — Арсенал 0:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "чайок" Фабіан Гюрцелер прокоментував виступ власної команди.

"Зрештою, ми повинні щось із цим зробити. Прем'єр-ліга має ввести якісь нові правила, бо те, що зробив сьогодні Арсенал, не є футболом. Це було скоріше те, про що я казав арбітру під час гри.

Я думаю, що всі це бачили, і тому кожен повинен скласти власну думку.

Я поставлю вам лише одне питання. Ви бачили хоч раз у грі Прем'єр-ліги, як воротар сідав на землю тричі за матч? Ні? Мені нічого більше додати.

Зрештою, усе залежить від правил гри. Якщо Прем'єр-ліга та суддя в її обличчі, дозволяє це все, тоді складно щось цьому протиставити. Арсенал установлює власні правила футболу, незалежно від того, наскільки якісно вони самі грають.

Я ніколи не буду таким менеджером, який намагається перемагати подібним чином. Я хочу розвивати гравців, гравців, які постійно вдосконалюються та грають у футбол на полі.

Зрештою, ми прийдемо до того, що кожна команда буде так гаяти час, тож має бути межа, і ця межа має бути встановлена ​​Прем'єр-лігою, суддями. Наразі вони просто можуть робити те, що хочуть.

Якщо я зараз тут у кімнаті запитаю всіх: "Вам справді сподобався цей футбольний матч?", я впевнений, що той, хто підніме руку, буде великим фанатом Арсеналу. Інакше — жодних шансів", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Брайтон гостюватиме в Сандерленда.