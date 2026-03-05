Португалія

Угода передбачає клаусулу викупу в розмірі 60 мільйонів євро.

Лісабонський Спортінг офіційно оголосив про продовження контракту з атакувальним півзахисником Франсішку Трінканом.

Нова угода з 25-річним футболістом розрахована до літа 2030 року. У контракті також передбачена сума відступних — 60 мільйонів євро.

Трінкан виступає за Спортінг із 2022 року. За цей час він провів за команду 192 матчі, у яких відзначився 45 голами та віддав 48 результативних передач.

Нагадаємо, Спортінг мінімально здолав Порту в півфіналі Кубка.