Керманичі обмінялись публічними висловлюваннями.
Мікель Артета, Getty Images
05 березня 2026, 09:00
Лондонський Арсенал напередодні обіграв Брайтон у гостьовому поєдинку двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.
Брайтон — Арсенал 0:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ
Після завершення гри головний тренер "чайок" Фабіан Гюрцелер виступив із критикою ігрового стилю, у якому "каноніри" здобули перемогу.
У відповідь слово надали керманичу столичного колективу Мікелю Артеті.
"Як несподівано... Поверніться до попередніх ігор, і ви знайдете багато подібних коментарів. Завжди хтось про щось говорить.
Але я люблю своїх гравців, і це для мене головне. Ми любимо наших гравців, і мені подобається те, як ми граємо у футбол", — заявив іспанський фахівець.
У наступному турі лондонський Арсенал прийматиме Евертон.