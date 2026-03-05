Англія

Керманичі обмінялись публічними висловлюваннями.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв Брайтон у гостьовому поєдинку двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Брайтон — Арсенал 0:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "чайок" Фабіан Гюрцелер виступив із критикою ігрового стилю, у якому "каноніри" здобули перемогу.

У відповідь слово надали керманичу столичного колективу Мікелю Артеті.

"Як несподівано... Поверніться до попередніх ігор, і ви знайдете багато подібних коментарів. Завжди хтось про щось говорить.

Але я люблю своїх гравців, і це для мене головне. Ми любимо наших гравців, і мені подобається те, як ми граємо у футбол", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал прийматиме Евертон.