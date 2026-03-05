Інше

Міжнародний футбол відбудеться, незважаючи на загострення на Близькому Сході.

Фінальний поєдинок у рамках Фіналіссіми-2026 поміж переможцями Копа Америка, збірною Аргентини, та переможцями Євро-2024, збірною Іспанії, відбудеться вже 27 березня.

Від початку місцем проведення гри був обраний Катар, проте через напружену безпекову ситуацію на всьому Близькому Сході організатори змагань вирішили відмовитись від цієї ідеї.

Проте питання логістики має найвищий пріоритет у проведені матчу, і оскільки подію скасовувати не планують, організатори найближчим часом мають оголосити нових господарів вирішальної гри.

ЗМІ повідомляють, що реальних кандидатів наразі лише двоє — арена лондонського Тоттенгема та Стадіо Олімпіко в Римі.

Рішення очікується в найближчі дві доби.

Нагадаємо, що Фіналіссіму-2022 приймав легендарний Вемблі.