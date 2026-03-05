Англія

Керманич Арсеналу прокоментував перемогу над Брайтоном.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв Брайтон у гостьовому поєдинку двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Брайтон — Арсенал 0:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Це величезна перемога. Ми знали, наскільки важко буде її здобути. Ми провели дуже складну гру з великою інтенсивністю, гравці дійсно викладались на повну в кожній грі, мали труднощі, не могли повноцінно тренуватись, і приїхали сюди та в підсумку здобули результат. Я думаю, що це вражаюче.

Критика? Я думаю, що ці експерти просто люблять наших гравців, і щоразу, коли вони говорять про наших гравців, я думаю, що вони найбільш популярні футболісти в країні.

У цьому сезоні ми граємо дуже багато матчів. Я маю на увазі, що коли ти дивишся на кількість хвилин, які гравці зіграли порівняно з минулим сезоном, вони вже набагато вищі, аніж минулого сезону.

Це важкий розклад, але це вже нормальність для нас, бо ми беремо участь у всіх змаганнях. Ми повинні це прийняти, але рівень енергії та бажання, який гравці вкладають у кожну гру, феноменальний.

Нічия Сіті? Коли я йшов до наших уболівальників, то побачив їхню реакцію, і спитав: "Що сталося?", бо це було щось трохи дивне, тож ні, я не знав, як вони зіграли.

Під час гри у нас достатньо інших справ, на яких потрібно зосередитись! Іноді буває, що ми граємо вдома і є реакція трибун, тоді можна щось помітити, але я сьогодні цього не було", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал прийматиме Евертон.