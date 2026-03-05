Україна

Бразильський вінгер Фабіано Родрігес Перейра перебрався до рідної країни на правах оренди.

Бразильський півзахисник львівських Карпат Фабіано Родрігес Перейра змінить клубну прописку та продовжить кар’єру у Бразилії. 19-річний футболіст приєднався до Палмейраса.

Гравець перебрався до нового клубу на правах оренди, яка розрахована на один рік. Угода між сторонами передбачає можливість подальшого повноцінного трансферу після завершення орендного терміну. На першому етапі він виступатиме у структурі молодіжної команди.

Попри те, що львівський клуб поки офіційно не оголосив про трансфер, ім’я футболіста вже відсутнє у заявці Карпат на поточний сезон української Прем’єр-ліги.

