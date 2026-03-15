МЮ на "чистому" третьому місці.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився після перемоги над Астон Віллою (3:1) в рамках 30-го туру АПЛ.

"Загалом ми показали хорошу гру. Багатьом ми справді задоволені. Ми знали, що на нас чекає важливий матч, у якому потрібно повернутися на шлях перемог, і гравці відреагували дуже добре.

Під цей матч ми дещо змінили свою гру і це спрацювало. У перерві я був цілком задоволений, гра була напруженою. Іноді треба діяти обережніше. Ми добре оборонялися як команда та тримали дисципліну, і у другому таймі змогли відкрити гру. У нас були гравці, здатні змінити ситуацію на краще. Я залишився задоволеним грою.

Каземіро та Бруну Фернандеш чудово розуміють один одного. Когось можна тренувати, а комусь дозволяти вибирати момент самим. Їх зв'язок цілком очевидний. Це був відмінний гол та відмінний удар головою.

У Бруну було багато важливих моментів, чи то гол, чи гольова передача, він завжди поруч. Він завжди йде вперед, чи то на тренуванні, чи в грі.

Сьогодні гра була трохи іншою. При щільних результатах ми могли зробити невеликий ривок у разі перемоги, і після поразки це було своєрідним випробуванням, з яким ми не стикалися до цього. Хлопці фантастично впоралися із цим. Нам є заради чого грати", – сказав Каррік.