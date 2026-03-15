Англія

Клуб готує звернення до PGMOL.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловив різке невдоволення роботою арбітра Пола Тірні після суботньої поразки від Ньюкасла з рахунком 0:1. Наставник вважає, що рефері приділяв занадто багато уваги стороннім речам замість того, щоб якісно виконувати свої прямі обов'язки на полі.

Невдоволення лондонців почалося ще до початку гри. Коли гравці стартового складу Челсі зібралися в коло для традиційної передматчевої наради, Пол Тірні стояв над м'ячем у центрі поля і відмовився відходити, опинившись просто посеред натовпу синіх.

Ця ситуація неабияк здивувала футболістів. Палмер жартома обійняв суддю та здивовано подивився на нього, на що Тірні лише посміхнувся. За цим кумедним, але незрозумілим епізодом із цікавістю спостерігали Чалоба та Енцо .

Колишній помічник арбітра АПЛ Даррен Канн зізнався, що за 50 років у футболі не бачив нічого настільки дивного. Проте він спробував пояснити дії рефері:

"Оскільки Ньюкасл мав розігрувати м'яч із центру поля, суддя взяв його під контроль, щоб запобігти будь-яким потенційним конфліктам. Коли суперники починають гру, завжди існує ризик конфронтації", — заявив Даррен.

Головна ж претензія Росеньйора стосується ігрового епізоду в другому таймі, коли Вольтемаде сфолив прот Палмера у штрафному майданчику, але свисток Тірні промовчав.

"Якби Пол більше зосередився на своєму завданні — прийнятті правильних рішень — у нас би сьогодні був пенальті. Не думаю, що хтось може заперечити той факт, що Волтемейд вдарив Палмера по нозі. Я хочу захистити своїх гравців і маю намір поговорити з PGMOL (Професійна організація футбольних рефері Англії), щоб зрозуміти, чому так сталося", — наголосив Ліам.

Своєю чергою, головний тренер Ньюкасла Едді Гау відреагував на ситуацію максимально спокійно:"Цей інцидент не має до мене абсолютно ніякого відношення. Мене це не хвилює, я не звертаю уваги на такі речі", — резюмував наставник.