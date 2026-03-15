Нойєр, Ульрайх і Урбіг можуть пропустити матч-відповідь з Аталантою.

У Баварія виникла незвична ситуація з воротарями напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА проти Аталанти. Головний тренер мюнхенців Венсан Компані може залишитися без трьох основних голкіперів.

Основний воротар Мануель Нойєр та резервний голкіпер Свен Ульрайх отримали травми, тоді як Йонас Урбіг все ще відновлюється після струсу мозку. Таким чином тренерський штаб може опинитися без жодного з трьох воротарів першої команди перед грою з італійським клубом.

Ситуація ускладнилася після того, як стало відомо про травму Ульрайха. 37-річний голкіпер отримав розрив м’яза правого привідного м’яза під час матчу чемпіонату Німеччини проти Баєр Леверкузен, який завершився нічиєю 1:1. Через це він вибув на невизначений час.

Нойєр та Ульрайх точно не зіграють у найближчому матчі, тоді як участь Урбіга поки що залишається під питанням. Якщо він не встигне відновитися, місце у воротах може отримати один із молодих голкіперів клубу.

Найбільш очевидним кандидатом вважається 16-річний Леонард Прескотт, який був у заявці команди в останньому матчі проти Баєра. Якщо він зіграє проти Аталанти, то стане наймолодшим воротарем в історії Баварії та другим наймолодшим футболістом клубу після Пауля Ваннера.

Прескотт народився у Нью-Йорку, але виступає за юнацьку збірну Німеччини до 17 років і вже має шість матчів у її складі. У поточному сезоні він виступає за команду Баварії U-19 і був у заявці на перший матч протистояння з Аталантою.

Іншим варіантом для Компані може стати 19-річний Янніс Берль. Голкіпер регулярно грає за резервну команду клубу в Регіоналлізі — четвертому дивізіоні німецького футболу. Від початку року він провів 11 матчів, у яких пропустив 11 голів та чотири рази зіграв "на нуль".

Хоча Берль також не має досвіду виступів на найвищому рівні, його регулярна практика у дорослому футболі може стати аргументом на його користь. Минулого місяця він уперше потрапив до заявки Баварії на матч першої команди — тоді мюнхенці перемогли Боруссія Дортмунд з рахунком 3:2.

Попри кадрові труднощі, становище Баварії у цьому протистоянні виглядає комфортним. Після першого матчу команда має перевагу 6:1, тому ризики для молодого воротаря, який може вийти на поле проти Аталанти, не виглядають надто високими.