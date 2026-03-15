Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Вест Гемом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Вест Гема (1:1).

"Нічого не завершено. Ми не програли – ми продовжуємо боротися за титул. У нас неймовірний командний дух, і ми боролися після величезних зусиль у Мадриді – як за результатом, так і за грою.

Спочатку ми краще контролювали матч завдяки структурі та якості гравців, а в другому таймі додали енергії завдяки неймовірно талановитим футболістам. Останні два матчі – без результату для нас.

Ми грали значно краще. Це видно не лише зі статистики – це відчувається. Ми неймовірна команда, ми дуже добре граємо. Гравці ведуть команду вперед і борються до кінця. Так буває цього сезону. Ми не забили достатньо голів, хоча мали якість, щоб це зробити. Коли не реалізовуєш моменти – отримуєш покарання.

Команда може забити один гол, навіть два, але ми завжди були тією командою, яка здатна забивати багато. Я навіть не знаю, скільки разів за останні десять років ми забивали по п’ять м’ячів, маючи фантастичну статистику. І цього сезону в нас були шанси. Я добре пам’ятаю матчі із Сандерлендом, Челсі вдома, Брайтоном вдома – і сьогодні. Але нічого для нас.

Звісно, у сучасному футболі важко грати стабільно протягом 90–95 хвилин, але у нас є імпульс, і статистика це підтверджує. За винятком двох матчів – виїзних проти Арсеналу та Манчестер Юнайтед. У тих іграх ми нічого не заслужили. У решті ми були кращими. І, на жаль, ми не забили достатньо голів. Це й стало покаранням цього сезону, хоча якість для забитих голів у нас була", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

