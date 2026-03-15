Нічия з Вест Гемом дозволила Арсеналу збільшити відрив на вершині АПЛ до дев'яти очок

Надії Манчестер Сіті на титул Прем'єр-ліги зазнали серйозного удару: у суботу команда Пепа Гвардіоли не змогла переграти Вест Гем Юнайтед, зігравши внічию 1:1. Попри тотальне домінування на полі та контроль м'яча, містянам не вдалося здобути три очки.

Втрата балів на лондонському Олімпійському стадіоні дозволила Арсеналу Мікеля Артети комфортно закріпитися на вершині турнірної таблиці з перевагою у дев'ять очок. І хоча у Сіті є ще гра в запасі, останні результати команди свідчать про те, що їй бракує тієї клінічної ефективності, якою вона завжди славилася наприкінці сезонів.

Після матчу лідер півзахисту Манчестер Сіті Родрі відверто оцінив турнірне становище своєї команди.

"Чи завершена гонка за титул? Можливо так, а можливо й ні. Ми не збираємося опускати руки, ми продовжуватимемо боротися. Ми знаємо, що буде важко. Я вважаю, що відставання занадто велике, але ми будемо битися до кінця. Тепер час грати без жалю.

Сьогодні ми продемонстрували, яким був для нас увесь цей сезон — зі злетами та падіннями. Футбол складається з голів. Ми створювали моменти, контролювали гру, але нам не вистачило того останнього пасу чи удару, щоб зробити різницю", — заявив іспанець в інтерв'ю TNT Sports.

Окрім проблем на внутрішній арені, Манчестер Сіті стоїть перед важким викликом у Лізі чемпіонів. Вже у вівторок на стадіоні Етіхад їм доведеться здійснити справжнє диво, щоб відіграти відставання у три м'ячі (0:3) після першого матчу проти мадридського Реала.

Попри це, Родрі переконаний, що команді до снаги врятувати європейський сезон:

"Ми продовжуємо боротьбу в інших турнірах, і у вівторок на нас чекає надзвичайно важлива гра, хід якої, я щиро вірю, ми зможемо переломити. Ті гравці, які вийдуть на поле, повинні забивати", — підсумував хавбек.

Тиск на Манчестер Сіті зростає, адже тепер їм конче необхідно створити диво проти іспанського гранда, щоб зберегти мрію про європейський трофей живішою.