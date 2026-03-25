Тоттенгем продовжує пошуки нового головного тренера і розглядає кандидатуру Марку Сілви. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, наставник Фулгема входить до шорт-листа лондонського клубу.

Основною ціллю керівництва шпор залишається Роберто Де Дзербі, однак у разі ускладнення переговорів клуб може переключитися на португальського спеціаліста.

Досвід роботи Сілви в англійській Прем’єр-лізі та його знайомство з місцевим футболом вважаються важливими перевагами, які можуть забезпечити більш стабільний перехід для команди.

Марку Сілва очолює Фулгем із 2021 року та зарекомендував себе як тренер, здатний стабільно працювати на високому рівні в чемпіонаті Англії.