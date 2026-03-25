Італія

Мадридський клуб не планує викуповувати аргентинського вінгера у Ювентуса за 32 мільйони євро після завершення терміну оренди.

З'явилася нова інформація щодо майбутнього аргентинського вінгера Ювентуса Ніко Гонсалеса, який проводить поточний сезон на правах оренди в Атлетіко Мадрид. Раніше повідомлялося, що "матрацники" сумніваються у доцільності викупу 27-річного футболіста.

Як стало відомо Cadena SER, Атлетіко не хоче викуповувати Ніко Гонсалеса у туринців за 32 мільйони євро, попри те, що він є гравцем стартового складу. У складі мадридців Гонсалес узяв участь у 31 матчі з урахуванням усіх турнірів і відзначився трьома голами.

Чинний трудовий договір вінгера з Ювентусом розрахований до літа 2029 року. Зазначимо, що в орендній угоді прописана опція обов'язкового викупу за певних умов, проте наразі іспанський клуб шукає шляхи, щоб уникнути активації цього пункту або переглянути ціну.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко почав перемовини щодо півзахисника Аталанти.