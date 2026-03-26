Англія

Вінгер Ліверпуль Мохамед Салах може продовжити кар’єру в Аль-Іттіхад.

За інформацією ESPN, саудівський клуб відновив переговори щодо трансферу 33-річного футболіста, який, ймовірно, залишить Ліверпуль після завершення сезону-2025/26.

Відомо, що ще у 2023 році Аль-Іттіхад пропонував за єгиптянина 150 мільйонів фунтів стерлінгів, однак тоді мерсисайдці відхилили цю пропозицію.

У поточному сезоні Салах провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

Наразі Аль-Іттіхад посідає шосте місце у турнірній таблиці Про-ліги, маючи 42 очки. У наступному матчі команда Сержіу Консейсау 3 квітня прийме Аль-Хазем.