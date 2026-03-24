Мохамед Салах поки не визначився з наступним клубом.
Мохамед Салах, Getty Images
24 березня 2026, 22:55
Агент Мохамеда Салаха Рамі Аббас Ісса прокоментував інформацію про майбутнє єгипетського нападника після офіційного оголошення Ліверпуля про його відхід наприкінці сезону-2025/26.
"Ми не знаємо, де Мохамед буде грати наступного сезону. Це також означає, що ніхто інший не знає. Бережіться тих, хто прагне привернути увагу за рахунок кліків", — написав Рамі Аббас Ісса на своїй сторінці в X.
Нагадаємо, що Мохамед Салах приєднався до Ліверпуля у 2017 році з Роми та за дев’ять сезонів став однією з ключових фігур клубу. Форвард допоміг мерсисайдцям виграти всі можливі трофеї, включаючи дві Прем’єр-ліги та Лігу чемпіонів, а також здобув чотири Золоті бутси АПЛ.