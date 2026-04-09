Англія

Сезон для Кудуса завершено?!

Вінгер лондонського Тоттенгема Мохаммед Кудус може потребувати хірургічного втручання через ускладнення, що виникли під час його відновлення після травми стегна. Гравець національної збірної Гани не з'являвся на полі вже понад три місяці відтоді, як 4 січня отримав пошкодження та кульгаючи залишив поле у матчі проти Сандерленда (1:1).

Спочатку медичний штаб шпор сподівався, що 25-річний футболіст зможе повернутися до гри після нещодавньої міжнародної паузи, що зробило б його доступним на сім заключних турів сезону. Проте, як повідомляють джерела BBC Sport, ймовірність його появи на полі в поточній кампанії наразі зведена до мінімуму.

У четвер Тоттенгем випустив офіційну заяву щодо ситуації:

"Протягом минулого тижня він повернувся до командних тренувань, однак тепер йому знадобиться подальше обстеження у спеціаліста та, можливо, операція. Ми надамо відповідні оновлення у належний час".

Втрата ключового виконавця, за якого минулого літа клуб заплатив Вест Гему 55 мільйонів фунтів стерлінгів, є надзвичайно болючою для команди Роберто де Дзербі. Наразі лондонці переживають скрутні часи: колектив посідає 17-ту сходинку в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, перебуваючи всього в одному очку від зони вильоту.

Окрім клубних проблем, ця травма стане серйозним випробуванням для Кудуса у контексті його боротьби за місце у складі збірної Гани на майбутньому Чемпіонаті світу. Свій шлях на Мундіалі Чорні зірки мають розпочати 18 червня поєдинком проти Панами, після чого на них чекають матчі проти Англії (23 червня) та Хорватіії (27 червня).