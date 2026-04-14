Рома не планує викуповувати захисника після оренди.
14 квітня 2026, 08:19
Лівий захисник Костас Цимікас після завершення сезону повернеться з оренди в Ромі до Ліверпуля, однак залишатися в англійському клубі не буде.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, римляни незадоволені виступами 29-річного грека і не мають наміру активувати опцію викупу.
У Ліверпулі також не розраховують на футболіста в майбутньому та планують виставити його на трансфер під час літнього вікна.
У поточному сезоні Цимікас провів 24 матчі за Рому в усіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.
Раніше повідомлялось, що Костас Цимікас мріє повернутися в Ліверпуль.