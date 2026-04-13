Ліга чемпіонів

Півзахисник відновився після ушкодження та може зіграти на Енфілді.

Центральний півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс повернувся до тренувань першої команди напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Про це повідомляє This is Anfield.

25-річний хавбек раніше викликав занепокоєння через травму паху, яку отримав у поєдинку проти Фулгема, після чого його участь у грі проти французького гранда була під питанням.

Втім, Джонс взяв участь у тренуванні на базі AXA Training Centre в понеділок, працюючи разом із основною групою гравців під час фінальної підготовки до зустрічі з ПСЖ. Це дозволяє розглядати його як потенційного учасника матчу.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот зазначав, що через щільний графік повернення футболіста може бути ускладненим, однак його поява на тренуванні змінила ситуацію.

Загалом команда тренувалася майже в оптимальному складі без нових кадрових втрат. Також у занятті взяли участь Джо Гомес і Джеремі Фрімпонг, а нападник Александер Ісак продовжує поступове повернення до повної готовності.

Матч Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилася з рахунком 0:2 на користь парижан.