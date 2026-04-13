Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться після перемоги парижан у першій грі з рахунком 2:0.

Іспанський фахівець наголосив, що його команда не збирається грати від оборони, попри комфортну перевагу.

"Матч буде дуже відрізнятися від першої гри. Нам потрібно вміти переживати складні моменти, а потім грати у свій звичний футбол. Ми приїхали сюди не для того, щоб захищати результат.

Зазвичай початок матчу може бути важливим, але в сучасному футболі рахунок може змінитися протягом п’яти хвилин. Важливо добре розпочати гру, але це не буде ключовим фактором цього матчу", – цитує слова Енріке пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.