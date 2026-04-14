Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 14 квітня та розпочнеться о 22:00.
Ліверпуль — ПСЖ, Getty Images
14 квітня 2026, 09:00
У вівторок увечері Енфілд знову стане ареною великої європейської драми — Ліверпуль спробує створити ще одну легендарну камбек-історію, відігравши відставання у два м’ячі проти чинного переможця турніру ПСЖ.
ЛІВЕРПУЛЬ — ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН
ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:2
Команда Арне Слота опинилася у складній ситуації після поразки з рахунком 0:2 у Парижі, однак сам нідерландський тренер визнав: рахунок міг бути значно гіршим. Попри провальний перший матч із мізерними показниками в атаці, мерсисайдці залишаються в грі — і тепер розраховують на магію Енфілда, яка вже не раз рятувала їх у найскладніші моменти.
Перемога над Фулгемом у чемпіонаті (2:0) дозволила Ліверпулю перервати невдалу серію та повернути впевненість. Особливо важливо, що вдома команда демонструє потужну форму: чотири перемоги в останніх п’яти матчах і 15 забитих м’ячів. Але для виходу до півфіналу цього разу доведеться не лише забивати мінімум двічі, а й стримати одну з найнебезпечніших атак Європи.
Парі Сен-Жермен підходить до гри у значно комфортнішому становищі. Команда Луїса Енріке виграла п’ять матчів поспіль і фактично тримає ситуацію під контролем. Парижани не грали у вікенд, отримавши додатковий відпочинок, що може стати серйозною перевагою на фоні щільного графіку суперника.
Французький гранд впевнено почувається й на виїзді — чотири перемоги поспіль, причому в трьох останніх матчах команда не пропускала. При цьому ПСЖ стабільно забиває на чужих полях у кожному матчі з початку року, а у плейоф цього розіграшу Ліги чемпіонів команда щоразу відзначалася щонайменше двічі. З такою атакою навіть один гол на Енфілді може фактично закрити інтригу. І є всі шанси перетворити теорію на реальність, оскільки парижани були набагато кращі за Ліверпуль у першій грі.
Очікується, що Ліверпуль зіграє значно сміливіше, ніж у Парижі, адже відступати вже нікуди. Це означає відкритий футбол, високі ризики і можливості для швидких контратак ПСЖ. Атмосфера Енфілда здатна підштовхнути господарів до подвигу, але навіть найменша помилка може стати фатальною.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Ліверпуля з коефіцієнтом 2.37, а ймовірний успіх Парі Сен-Жермен в основний час оцінюється в 2.57. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.33.
У першому матчі підопічні Луїса Енріке переважали англійського конкурента за всіма аспектами — не думаємо, що у поєдинку-відповіді ситуація кардинально зміниться. Тому подвійний шанс на користь ПСЖ (Х2) за 1.60 виглядає логічним варіантом. Також слід звернути на "Обидві заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1.40.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ: Мамардашвілі — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Вірц — Екітіке
Не зіграють: Аліссон Бекер, Бредлі, Ендо
ПСЖ: Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Жоау Невеш — Дуe, Дембеле, Кварацхелія
Не зіграють: Фабіан Руїс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
