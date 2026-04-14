Англія

Англійський клуб готується до змін на позиції лівого захисника.

Ліверпуль розглядає можливість підписання захисника РБ Лейпциг Давіда Раума як потенційної заміни Ендрю Робертсону. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, 27-річний гравець збірної Німеччини привернув увагу скаутів мерсисайдців, які стежили за матчами німецького клубу впродовж останніх місяців. Раум справив позитивне враження під час перегляду, зокрема й під час оцінки його партнера по команді.

Робертсон залишить Ліверпуль на правах вільного агента після завершення сезону, тож клуб уже готується до змін на лівому фланзі оборони. Ситуацію ускладнює і невизначеність з іншими гравцями цієї позиції.

Костас Цимікас має повернутися з оренди в Ромі, однак, за наявною інформацією, не входить у довгострокові плани клубу. У такому разі Мілош Керкез може залишитися єдиним профільним лівим захисником у складі.

У поточному сезоні Давід Раум провів 32 матчі за РБ Лейпциг у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав вісім результативних передач.