Англійський клуб готується до змін на позиції лівого захисника.
Давід Раум, Getty Images
14 квітня 2026, 23:53
Ліверпуль розглядає можливість підписання захисника РБ Лейпциг Давіда Раума як потенційної заміни Ендрю Робертсону. Про це повідомляє talkSPORT.
За інформацією джерела, 27-річний гравець збірної Німеччини привернув увагу скаутів мерсисайдців, які стежили за матчами німецького клубу впродовж останніх місяців. Раум справив позитивне враження під час перегляду, зокрема й під час оцінки його партнера по команді.
Робертсон залишить Ліверпуль на правах вільного агента після завершення сезону, тож клуб уже готується до змін на лівому фланзі оборони. Ситуацію ускладнює і невизначеність з іншими гравцями цієї позиції.
Костас Цимікас має повернутися з оренди в Ромі, однак, за наявною інформацією, не входить у довгострокові плани клубу. У такому разі Мілош Керкез може залишитися єдиним профільним лівим захисником у складі.
У поточному сезоні Давід Раум провів 32 матчі за РБ Лейпциг у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав вісім результативних передач.