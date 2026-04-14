Лондонці готують підсилення в обороні та визначаються з воротарською позицією.
14 квітня 2026, 23:23
Челсі планує бути активним на літньому трансферному ринку, однак масштаби підсилення можуть залежати від того, чи зможе команда кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у разі потрапляння до головного єврокубка лондонський клуб готовий значно активізувати трансферну діяльність, зосередившись на посиленні ключових позицій.
Одним із головних питань залишається воротарська лінія. У Челсі розглядають варіант не з новим трансфером, а з поверненням Майка Пендерса, який нині виступає на правах оренди за Страсбур.
Окрім цього, клуб планує підписання щонайменше одного центрального захисника. Підсилення оборони є одним із пріоритетів перед стартом наступного сезону.
Також усередині клубу зростає переконання, що нові гравці повинні додати команді лідерських якостей, характеру та досвіду виступів в англійській Прем’єр-лізі. Це розглядається як важливий крок для підвищення конкурентоспроможності складу.