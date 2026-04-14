Англія

Лондонці готують підсилення в обороні та визначаються з воротарською позицією.

Челсі планує бути активним на літньому трансферному ринку, однак масштаби підсилення можуть залежати від того, чи зможе команда кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у разі потрапляння до головного єврокубка лондонський клуб готовий значно активізувати трансферну діяльність, зосередившись на посиленні ключових позицій.

Одним із головних питань залишається воротарська лінія. У Челсі розглядають варіант не з новим трансфером, а з поверненням Майка Пендерса, який нині виступає на правах оренди за Страсбур.

Окрім цього, клуб планує підписання щонайменше одного центрального захисника. Підсилення оборони є одним із пріоритетів перед стартом наступного сезону.

Також усередині клубу зростає переконання, що нові гравці повинні додати команді лідерських якостей, характеру та досвіду виступів в англійській Прем’єр-лізі. Це розглядається як важливий крок для підвищення конкурентоспроможності складу.