Німеччина

Домашня перемога над Штутгартом принесла "баварцям" 35-й титул.

Баварія Мюнхен достроково стала чемпіоном Бундесліги, обігравши Штутгарт у матчі 30-го туру — 4:2.

Команда Венсана Компані оформила титул за чотири тури до завершення чемпіонату, скориставшись осічкою Боруссії Дортмунд. Відрив від найближчого переслідувача становить 15 очок, що зробило мюнхенців недосяжними на фініші сезону.

Матч проти Штутгарта розпочався непросто — гості відкрили рахунок на 21-й хвилині завдяки Кріс Фюріх. Однак ще до перерви Баварія перевернула гру, забивши тричі за короткий відрізок часу.

Спочатку рахунок зрівняв Рафаель Геррейру, згодом вперед господарів вивів Ніколас Джексон, а третій м’яч записав на свій рахунок Альфонсо Девіс.

У другому таймі крапку поставив Гаррі Кейн, який відзначився невдовзі після виходу на поле. Наприкінці гри Штутгарт зумів скоротити відставання, однак це вже не вплинуло на підсумок зустрічі.

Таким чином, Баварія здобула свій 35-й титул чемпіона Німеччини — рекордний в історії клубу. Це друге поспіль чемпіонство мюнхенців і вже третій трофей під керівництвом Компані.

Баварія - Штутгарт 4:2

Голи: Геррейру, 32, Джексон, 33, Девіс, 37, Кейн, 52 - Фюріх, 21, Андрес, 89

Баварія: Урбіг — Станішич (Офлі, 85), Мін Дже, Іто, Девіс (Лаймер, 63) — Кімміх, Горецка — Мусіала (Олісе, 46), Геррейру (Ндіає, 76), Діас (Кейн, 46) — Джексон

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч (Жаке, 46), Шабо, Гендрікс — Каразор, Штіллер (Міттельштедт, 66) — Левелінг (Демірович, 76), Ель-Ханнус, Фюріх (Андрес, 66) — Томаш (Буанані, 85)