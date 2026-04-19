Німеччина

Команда здобула три очки завдяки пізньому голу Еггештайна та піднялася в топ-7 Бундесліги.

У поєдинку 30-го туру чемпіонату Німеччини Фрайбург на своєму полі здолав Гайденгайм із рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 24-й хвилині — відзначився Йохан Манзамбі після передачі Вінченцо Гріфо. Після перерви гості зуміли відновити рівновагу: на 59-й хвилині точний удар завдав Буду Зівзівадзе.

Ключовий момент зустрічі стався наприкінці гри. На 83-й хвилині Максиміліан Еггештайн приніс Фрайбургу перемогу, знову скориставшись асистом Гріфо, який став одним із героїв матчу.

Завдяки цьому успіху Фрайбург набрав 43 очки та піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці Бундесліги. Гайденгайм із 19 балами залишається на останній, 18-й позиції.

Фрайбург — Гайденгайм 2:1

Голи: Манзамбі, 24, Еггештайн, 83 - Зівзівадзе, 59

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Лінгарт, 85), Гінтер, Огбус, Гюнтер (Макенго, 78) — Еггештайн, Манзамбі (Гефлер, 68) — Шергант (Бесте, 68), Гелер, Гріфо — Матанович (Сузукі, 68)

Гайденгайм: Рамай — Буш, Маїнка, Ференбах, Беренс — Шеппнер, Дорш (Шиммер, 76), Нігюс (Зівзівадзе, 46) — Ібрагімович (Конте, 72), Пірінгер, Гонсак (Бек, 76)

Попередження: Гефлер