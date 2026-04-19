Україна

Тренер Кривбасу розкритикував гру команди попри перемогу 3:0 над Рухом.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди над Рухом (3:0) у матчі 24-го туру УПЛ.

Наставник визнав результат позитивним, однак залишився незадоволеним якістю гри, особливо у першому таймі:

"Ви праві, це дуже хороший результат. Але я не дуже задоволений грою, особливо в першому таймі, коли ми не створювали так багато моментів. Так, Рух допоміг забити два голи, але наша проблема в тому, що ми не приймаємо прості рішення і не створюємо багато шансів. Ми можемо створювати набагато більше і забивати більше".

За словами тренера, він навіть розглядав кадрові зміни ще до перерви:

"Я був незадоволений грою команди в першому таймі. Дійсно, вже думав про деякі заміни, тому що замість простих речей ми робили більш складні. Я вже розмірковував над тим, щоб когось змінити".

Окремо ван Леувен прокоментував заміну Араухо:

"Ситуація з Араухо була очевидною — наш лікар порадив замінити його. Нам потрібно було прислухатися, адже наступного тижня до нас приїжджає ще одна хороша команда".

Після цієї перемоги Кривбас посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 40 очок. Наступний матч команда ван Леувена проведе 26 квітня проти Динамо Київ.