Італія

Команда Де Россі вирвала три очки завдяки Ехатору та Коломбо.

Дженоа здобула важливу виїзну перемогу над Пізою з рахунком 2:1 у матчі 33-го туру Серія А, зробивши великий крок до збереження прописки в еліті італійського футболу.

Матч на стадіоні Арена Гарібальді розпочався вдало для господарів. На 19-й хвилині Сімоне Канестреллі відкрив рахунок після стандартного положення, скориставшись подачею Самуеле Ангорі.

Втім, Дженоа швидко відповіла. Уже на 41-й хвилині Джефф Ехатор зрівняв рахунок потужним ударом із меж штрафного майданчика після асисту Томмазо Балданці.

Після перерви команда гостей продовжила тиснути і отримала шанс вийти вперед — арбітр призначив пенальті після гри рукою у штрафному майданчику. Вирок упевнено реалізував Лоренцо Коломбо, пробивши у верхній кут.

Піза намагалася відігратися, створюючи небезпечні моменти, однак оборона Дженоа та воротар діяли надійно до фінального свистка.

Піза — Дженоа 1:2

Голи: Канестреллі, 19 - Ехатор, 41, Коломбо, 55

Піза: Шемпер — Калабрезі (Вурал, 61), Караччоло, Канестреллі — Туре (Дуросінмі, 70), Акінсанміро, Ебішер, Лойола (Мейстер, 56), Ангорі — Морео, Трамоні (Піччініні, 70)

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Сабеллі, Мазіні, Аморім, Мартін — Бальданці — Ехатор (Онана, 65), Коломбо

Попередження: Калабрезі — Естігор