Один із найзавантаженіших гравців команди може отримати нову угоду.

Туринський Ювентус продовжує курс на збереження ключових виконавців і вже готує новий контракт для захисника П’єра Калулу.

Керівництво клубу високо оцінює внесок 25-річного француза та розглядає його як важливу частину довгострокового проєкту. У поточному сезоні Калулу став справжнім стовпом оборони, очоливши команду за кількістю проведених хвилин — на його рахунку вже 3841 хвилина у всіх турнірах.

Чинна угода гравця розрахована до завершення сезону 2028/2029, однак у клубі хочуть заздалегідь убезпечити себе та продовжити співпрацю на покращених умовах.

Раніше Ювентус уже перепідписав низку важливих фігур, серед яких Мануель Локателлі, Кенан Їлдиз, Вестон Маккенні, а також головний тренер Лучано Спаллетті.