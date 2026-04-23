Англія

Невдалий сезон в АПЛ може призвести до санкцій УЄФА та серйозних наслідків для клубу.

Лондонський Челсі опинився під загрозою відсторонення від єврокубків у разі, якщо команда не зуміє пробитися до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону.

Серія з п’яти поразок поспіль у Прем’єр-лізі відкинула клуб на сьоме місце, при цьому відрив від середини таблиці залишається мінімальним. За такої форми навіть потрапляння до Ліги Європи чи Ліги конференцій виглядає невизначеним.

За інформацією talkSPORT, відсутність участі в Лізі чемпіонів може серйозно вдарити по фінансовому стану клубу. Це, у свою чергу, здатне спричинити санкції з боку УЄФА через порушення фінансового фейр-плей, з якими Челсі вже стикався раніше.

Не виключено, що клуб навіть розгляне варіант добровільної відмови від участі у другорядних єврокубках, якщо не зможе виконати узгоджений із УЄФА фінансовий план. У такому випадку керівництво може уникнути масштабного продажу гравців, який знадобився б для покриття втрат без доходів від Ліги чемпіонів.