Ексфункціонер Боруссії Дортмунд є головним кандидатом на ключову посаду в клубі.

Колишній спортивний директор дортмундської Боруссії Себастьян Кель може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.

За інформацією Флоріана Плеттенберга, саме німецький фахівець наразі є основним претендентом на посаду футбольного директора Тоттенгема. Лондонський клуб шукає кандидата, який зможе посилити управлінську структуру та вплинути на трансферну політику.

Зміни в керівництві відбуваються на тлі нещодавнього призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди. У клубі розраховують, що нова управлінська зв’язка допоможе Тоттенгему стабілізувати результати та піднятися на новий рівень.

