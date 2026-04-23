Радник Трампа пропонує замінити азійську збірну на Італію попри відсутність спортивної кваліфікації.
Збірна Ірану, getty images
23 квітня 2026, 10:28
Навколо чемпіонату світу 2026 року розгортається гучна дискусія через можливу зміну складу учасників. Радник Дональда Трампа Паоло Дзамполлі виступив із пропозицією виключити збірну Ірану з турніру та знайти їй заміну, пише The Financial Times.
Ініціатива пов’язана з напруженими політичними відносинами між США та Іраном, які вже створювали труднощі в організації матчів за участю цієї команди. Американська сторона, за даними медіа, розглядає варіанти, які дозволили б уникнути потенційних проблем під час проведення турніру.
Дзамполлі відкрито запропонував альтернативу — включити до фінальної частини збірну Італії, яка не змогла пройти відбір. Він аргументує це статусом команди та її історією успіхів на світовій арені, зокрема чотирма чемпіонськими титулами.
Водночас у ЗМІ припускають, що така ініціатива може мати і політичний підтекст, зокрема у контексті відносин між США та Італією.
Наразі жодна зі сторін, включно з ФІФА та національними федераціями, офіційно не прокоментувала цю ідею. Попри це, Іран уже забезпечив собі місце на турнірі та має стартувати в групі разом із Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією, тоді як Італія залишилася поза Мундіалем після невдалого плей-оф відбору.