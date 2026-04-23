Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Радник Трампа пропонує замінити азійську збірну на Італію попри відсутність спортивної кваліфікації.

Навколо чемпіонату світу 2026 року розгортається гучна дискусія через можливу зміну складу учасників. Радник Дональда Трампа Паоло Дзамполлі виступив із пропозицією виключити збірну Ірану з турніру та знайти їй заміну, пише The Financial Times.

Ініціатива пов’язана з напруженими політичними відносинами між США та Іраном, які вже створювали труднощі в організації матчів за участю цієї команди. Американська сторона, за даними медіа, розглядає варіанти, які дозволили б уникнути потенційних проблем під час проведення турніру.

Дзамполлі відкрито запропонував альтернативу — включити до фінальної частини збірну Італії, яка не змогла пройти відбір. Він аргументує це статусом команди та її історією успіхів на світовій арені, зокрема чотирма чемпіонськими титулами.

Водночас у ЗМІ припускають, що така ініціатива може мати і політичний підтекст, зокрема у контексті відносин між США та Італією.

Наразі жодна зі сторін, включно з ФІФА та національними федераціями, офіційно не прокоментувала цю ідею. Попри це, Іран уже забезпечив собі місце на турнірі та має стартувати в групі разом із Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією, тоді як Італія залишилася поза Мундіалем після невдалого плей-оф відбору.