Нинішнього сезону команда Мікеля Артети забила вже 17 голів після кутових.

Арсенал у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги мінімально обіграв Ньюкасл (1:0).

Автором єдиного гола став Еберечі Езе, який забив на дев'ятій хвилині після удару з-за меж штрафного майданчика після розіграшу кутового.

Таким чином, команда Мікеля Артети встановила новий рекорд за голами після кутових за один сезон — на рахунку "канонірів" 17 забитих м'ячів після розіграшів таких стандартів.

Раніше цей рекорд Арсенал ділив з Вест Бромвічем та Олдхемом, які забивали по 16 голів після кутових у сезонах — 2023/24, 2016/17 та 1992/93 відповідно.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Ньюкасл.