Оренда англійського вінгера в Евертон затьмарена важкою травмою, яка змусить його пропустити значну частину сезону.

Крайній нападник Манчестер Сіті Джек Гріліш, який наразі виступає за Евертон на правах оренди, не зможе допомогти ліверпульській команді найближчим часом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21 січня медичний штаб "ірисок" провів поглиблене обстеження гравця. Результати підтвердили попередні побоювання лікарів — у футболіста діагностовано перелом стопи. Очікується, що на відновлення англійцю знадобиться приблизно три місяці.

Ця втрата є відчутною для команди, адже у поточному сезоні 30-річний Гріліш був одним із лідерів атаки. Він встиг взяти участь у 22 матчах Евертона в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та шість результативних передач.

