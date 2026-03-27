Англія

Англійський клуб планує зберегти вінгера Манчестер Сіті після завершення оренди.

Евертон має намір оформити влітку повноцінний трансфер вінгера Джека Гріліша, права на якого належать Манчестер Сіті. Про це повідомляє The i Paper.

За інформацією джерела, "іриски" оцінюють угоду приблизно у 20 мільйонів фунтів і сподіваються домовитися з "містянами" на вигідних умовах. Сам футболіст зацікавлений у тому, щоб залишитися в клубі після завершення оренди.

Наразі 30-річний англієць продовжує відновлення після перелому, який, імовірно, вибив його до кінця сезону. Попри це, він залишається залученим до життя команди та відчуває себе її частиною.

В Евертоні також хочуть зберегти гравця, однак не планують переплачувати, адже влітку клуб має намір підсилити одразу кілька позицій — правого захисника, центрального оборонця та нападника.

Очікується, що переговори можуть активізуватися найближчим часом, а майбутнє Гріліша залежатиме від того, чи вдасться сторонам знайти компроміс щодо фінансових умов угоди.