Англійський клуб планує зберегти вінгера Манчестер Сіті після завершення оренди.
Джек Гріліш, Getty Images
27 березня 2026, 22:22
Евертон має намір оформити влітку повноцінний трансфер вінгера Джека Гріліша, права на якого належать Манчестер Сіті. Про це повідомляє The i Paper.
За інформацією джерела, "іриски" оцінюють угоду приблизно у 20 мільйонів фунтів і сподіваються домовитися з "містянами" на вигідних умовах. Сам футболіст зацікавлений у тому, щоб залишитися в клубі після завершення оренди.
Наразі 30-річний англієць продовжує відновлення після перелому, який, імовірно, вибив його до кінця сезону. Попри це, він залишається залученим до життя команди та відчуває себе її частиною.
В Евертоні також хочуть зберегти гравця, однак не планують переплачувати, адже влітку клуб має намір підсилити одразу кілька позицій — правого захисника, центрального оборонця та нападника.
Очікується, що переговори можуть активізуватися найближчим часом, а майбутнє Гріліша залежатиме від того, чи вдасться сторонам знайти компроміс щодо фінансових умов угоди.