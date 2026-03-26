Нідерландський нападник поділився деталями свого трансферу до Серії А, оцінив свою поточну форму та розповів про амбіції напередодні Чемпіонату світу.

Нападник італійської Роми та збірної Нідерландів Доніелл Мален під час пресконференції напередодні товариського матчу проти Норвегії розкрив залаштунки свого переходу до римського клубу. За словами гравця, важливу роль у цьому рішенні відіграв головний тренер національної команди Рональд Куман.

"Мій перехід до Роми? Я розмовляв про це з Куманом і, на щастя, він дав свою згоду. Більше того, він сам порекомендував мені Серію А, — зізнався Мален.

Форвард зазначив, що стиль гри на Апеннінах прийшовся йому до вподоби:

"Я в Італії не так довго, але цей футбол мені підходить. Коли трапляється такий трансфер, ти починаєш думати і про Чемпіонат світу — тобі постійно потрібно грати".

Мален також високо оцінив атакувальний стиль своєї нової команди, який допомагає йому підтримувати відмінні кондиції.

"Зараз я почуваюся хорошим форвардом у хорошій формі. І це також заслуга клубу. У Ромі ми багато атакуємо та постійно чинимо тиск на суперника", — додав він.

Окрім клубних справ, футболіст поділився емоціями від виступів за національну команду, підкресливши, що грати за збірну Нідерландів для нього — особлива гордість. Він також розповів, що нещодавно радився з легендарним Рудом ван Ністелроєм щодо аспектів гри, які йому ще варто вдосконалити.

"Я завжди готовий викладатися на повну, незалежно від того, виходжу я в основі чи на заміну. Навіть за десять хвилин на полі можна зробити різницю", — підсумував нападник.