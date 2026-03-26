Нападник італійської Роми та збірної Нідерландів Доніелл Мален під час пресконференції напередодні товариського матчу проти Норвегії розкрив залаштунки свого переходу до римського клубу. За словами гравця, важливу роль у цьому рішенні відіграв головний тренер національної команди Рональд Куман.

"Мій перехід до Роми? Я розмовляв про це з Куманом і, на щастя, він дав свою згоду. Більше того, він сам порекомендував мені Серію А, — зізнався Мален.

Форвард зазначив, що стиль гри на Апеннінах прийшовся йому до вподоби:

"Я в Італії не так довго, але цей футбол мені підходить. Коли трапляється такий трансфер, ти починаєш думати і про Чемпіонат світу — тобі постійно потрібно грати".

Мален також високо оцінив атакувальний стиль своєї нової команди, який допомагає йому підтримувати відмінні кондиції.

"Зараз я почуваюся хорошим форвардом у хорошій формі. І це також заслуга клубу. У Ромі ми багато атакуємо та постійно чинимо тиск на суперника", — додав він.

Окрім клубних справ, футболіст поділився емоціями від виступів за національну команду, підкресливши, що грати за збірну Нідерландів для нього — особлива гордість. Він також розповів, що нещодавно радився з легендарним Рудом ван Ністелроєм щодо аспектів гри, які йому ще варто вдосконалити.

"Я завжди готовий викладатися на повну, незалежно від того, виходжу я в основі чи на заміну. Навіть за десять хвилин на полі можна зробити різницю", — підсумував нападник.

 