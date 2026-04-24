Англія

Потужний виступ від "лісників" не залишив майже жодних шансів "чорним котам".

Ноттінгем Форест здобув одну з найпереконливіших перемог сезону, розгромивши Сандерленд у матчі 34-го туру англійської Прем’єр-ліги — 5:0. Команда Вітора Перейри фактично вирішила долю зустрічі вже у першому таймі, відправивши у ворота господарів чотири м’ячі.

Початок розгрому поклав автогол Г’юма на 17-й хвилині. Вже невдовзі Кріс Вуд скористався грубою помилкою суперника та подвоїв перевагу. Далі свою результативність продемонстрував лідер атак Морган Гіббс-Вайт, а Ігор Жезус довів рахунок до 4:0 ще до 37-ї хвилини, остаточно шокувавши трибуни Стедіум оф Лайт.

Після перерви темп гри дещо впав, але контроль повністю залишався за гостями. Сандерленд намагався хоча б забити гол престижу, однак воротар Матц Селс кілька разів врятував свою команду. Крапку в матчі вже у компенсований час поставив Елліот Андерсон, реалізувавши передачу Тайво Авонії.

Завдяки цій перемозі Ноттінгем Форест продовжив безпрограшну серію та суттєво покращив свої шанси на збереження місця в АПЛ.

Сандерленд — Ноттінгем Форест 0:5

Голи: Г'юм (аг), 17, Вуд, 31, Гіббс-Вайт, 34, Жезус, 37, Андерсон, 90+5

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Г'юм — Джака, Садікі — Рігг (Мандава, 46), Діарра (Іcідор, 66), Ле Фе — Броббі

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Кунья (Морато, 51), Вільямс — Гатчінсон (Нетц, 67), Сангаре (Домінгес, 46), Андерсон, Гіббс-Вайт — Жезус (Єйтс, 67), Вуд (Авонії, 88)

Попередження: Діарра, Джака, Джака — Домінгес, Андерсон, Жезус, Вільямс, Єйтс, Вільямс, Єйтс