Англія

Рішення пов’язане зі скандалом після гри проти Евертона в 2024 році.

Англійського арбітра Стюарта Аттвелла вже два роки свідомо не залучають до матчів за участю Ноттінгем Форест. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, таке рішення ухвалила організація PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), яка відповідає за призначення суддів у англійському футболі. Причиною стала резонансна ситуація у 2024 році під час матчу проти Евертона, коли Аттвелл працював на VAR і не призначив три пенальті на користь Ноттінгем Форест.

Після тієї гри клуб опублікував гучну заяву в соцмережах, звинувативши арбітра у можливій упередженості. Зокрема, там згадувалося, що Аттвелл є вболівальником Лутон Таун — на той момент прямого конкурента команди в боротьбі за виживання. Згодом Англійська футбольна асоціація оштрафувала Ноттінгем Форест на 750 тисяч фунтів за "безпрецедентну атаку на чесність суддівства", що стало рекордом щодо порушення, пов'язаного з соцмережами.

Відтоді Аттвелл не лише не судив матчі Ноттінгем Форест, а й не призначався на ігри клубу як асистент VAR чи четвертий арбітр. Навіть у січні цього року його спочатку включили до суддівської бригади на матч Кубка Англії проти Рексема, однак пізніше без пояснень замінили.

Наразі невідомо, коли арбітр знову працюватиме на матчах за участю Ноттінгем Форест. За даними джерела, подібна практика не є унікальною і вже застосовувалася раніше в англійському футболі після гучних суддівських скандалів.